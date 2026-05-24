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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kröv (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall unter Motorradfahrern auf der L58 bei Kröv gemeldet. Es konnte vor Ort ermittelt kommen, dass es zu einem Auffahrunfall kam. Infolge dessen stürzten die beiden beteiligten Motorradfahrer. Einer dieser musste daraufhin mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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