Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026 gegen 10:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass es im Zeitraum vom 22.05.2026, 16:00 Uhr - 23.05.2026, 07:30 Uhr auf dem Parkplatz des Dronkehof in Daun zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle kam. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (Dacia Jogger) beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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