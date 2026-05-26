PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026 gegen 10:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass es im Zeitraum vom 22.05.2026, 16:00 Uhr - 23.05.2026, 07:30 Uhr auf dem Parkplatz des Dronkehof in Daun zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle kam. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (Dacia Jogger) beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 03:35

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidezaungerätes

    Neroth (ots) - Am Montag, den 25.05.2026 zwischen 11:00 - 23:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Weidezaungerät samt Batteriespeicher von einer Schafweide. Das Weidezaungerät befand sich in Sichtweite zur K33 zwischen den Ortschaften Neroth und Gees. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 14:27

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

    Brück (ots) - Am Montagmittag, 25.05.2026, kam es gegen 12:30 Uhr auf der B 421 zwischen den Ortschaften Boxberg und Dreis-Brück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Transporters. Hierbei wollte der Fahrradfahrer an der Einmündung der K 59, Gemarkung Brück, nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als er den herannahenden Transporter übersah, sodass es zum Zusammenstoß der ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 13:48

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 24.05.2026, 16:20 Uhr bis 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Parkhaus eines Mehrfamilienhauses in der Krichstraße in Wittlich. Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren