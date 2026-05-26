Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einladung zum 1. Bürgerdialog im Forum Daun

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Daun (ots)

Die Polizeiinspektion Daun und die Stadt Daun laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum 1. Bürgerdialog am Dienstag, den 02.06.2026, ins Forum Daun ein.

Ab 18:00 Uhr möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und gemeinsam über Themen rund um Sicherheit und das Zusammenleben in unserer Stadt sprechen. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen offenen, direkten Austausch und bringen Sie Ihre Fragen, Erfahrungen und Anregungen ein.

Wir freuen uns auf Sie!

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