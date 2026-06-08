Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto zerkratzt

Staatschutz ermittelt

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen in der Pallaswiesenstraße ein Fahrzeug ins Visier und beschädigten es mit einem spitzen Gegenstand.

Am Freitagvormittag (5.6.), zwischen 11 und 11.30 Uhr, näherten sich die bislang unbekannten Täter nach derzeitigen Erkenntnissen dem auf einem Supermarktparkplatz abgestellten Auto. Nachdem sie ein Hakenkreuz auf die Heckklappe geritzt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Pallaswiesenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kripo, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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