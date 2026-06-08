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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Brand in Einfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Lorsch (ots)

Am Samstagabend (6.6.) gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Von-Hausen-Straße.

Die sofort hinzugezogenen Feuerwehren aus Lorsch und Einhausen konnten das Feuer zügig lokalisieren, unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Kripo in Heppenheim (K10) hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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