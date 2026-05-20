Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Mutterstadt (ots)

Am 19.05.2026 gegen 15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt durch einen aufmerksamen Zeugen auf eine Verkehrsunfallflucht informiert. Hierbei touchierte ein PKW beim Ausparken auf dem Parkplatz in der Neustadter Straße einen anderen geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 60-jährigen Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

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