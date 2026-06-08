POL-DA: Seeheim: Einbruch in Bäckerei
Wer kann Hinweise geben?
Seeheim-Jugenheim (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (7.6.), 16 Uhr, und Montagmorgen (8.6.), 4.15 Uhr, in eine Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Filiale. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen gewaltsam diverse Spinde auf. Sie erbeuteten Bargeld und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?
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