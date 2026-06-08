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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Einbruch in Bäckerei
Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (7.6.), 16 Uhr, und Montagmorgen (8.6.), 4.15 Uhr, in eine Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Filiale. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen gewaltsam diverse Spinde auf. Sie erbeuteten Bargeld und suchten im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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