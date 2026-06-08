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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: 58-Jähriger bei Unfall mit Gleitschirm verletzt

Lindenfels (ots)

Ein 58-jähriger Gleitschirmflieger verunfallte am Samstagnachmittag (6.6.) gegen 16.20 Uhr im Bereich des Kirschenwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich der Mann aus bislang ungeklärter Ursache im Rahmen der Landung. Im Anschluss wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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