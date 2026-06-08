POL-DA: Lindenfels: 58-Jähriger bei Unfall mit Gleitschirm verletzt

Rüsselsheim (ots) - An einer Schule "Im Reis" kam es am Samstagnachmittag (6.6.), zwischen 15.20 und 15.40 Uhr, zu einem Fall von Vandalismus. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen drei bislang unbekannte Täter durch eine Seitentür in das Gebäude ein und verwüsteten den Innenbereich. Anschließend warfen sie Mobiliar aus einem Fenster im Obergeschoss des ...

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