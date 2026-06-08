POL-DA: Lindenfels: 58-Jähriger bei Unfall mit Gleitschirm verletzt
Lindenfels (ots)
Ein 58-jähriger Gleitschirmflieger verunfallte am Samstagnachmittag (6.6.) gegen 16.20 Uhr im Bereich des Kirschenwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich der Mann aus bislang ungeklärter Ursache im Rahmen der Landung. Im Anschluss wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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