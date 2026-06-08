Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vandalismus in Schule

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

An einer Schule "Im Reis" kam es am Samstagnachmittag (6.6.), zwischen 15.20 und 15.40 Uhr, zu einem Fall von Vandalismus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen drei bislang unbekannte Täter durch eine Seitentür in das Gebäude ein und verwüsteten den Innenbereich. Anschließend warfen sie Mobiliar aus einem Fenster im Obergeschoss des Gebäudes und flüchteten vom Tatort in Richtung Kohlseestraße. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Ein Tatverdächtiger wird als etwa 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkelhaarig und von kräftiger Statur beschrieben. Bekleidet war er mit schwarzem T-Shirt, brauner kurzer Hose und schwarzen Schuhen.

Ein weiterer Täter soll etwa 14 bis 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von schlanker Statur sein sowie blonde Haare haben. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt, eine helle Jogginghose und schwarze Schuhe.

Der Dritte wird auf 14 bis 16 Jahre und einer Größe von etwa 1,70 Meter geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und war bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Schuhen.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K41) ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell