Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Spinde aufgebrochen und Bargeld erbeutet

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (7.6.) und Montagmorgen (8.6.), in der Zeit zwischen 17 und 4.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei in der Darmstädter Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie im Innern mehrere Spinde auf und erbeuteten Bargeld. Daraufhin flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Anwohner mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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