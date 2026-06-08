Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 24-Jähriger ausgeraubt

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Sonntagmorgen (7.6.) in der Schleiermacherstraße ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr einen 24-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben und im Anschluss die Herausgabe seiner Brieftasche gefordert haben. Sie erbeuteten die Geldbörse und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

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