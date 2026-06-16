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POL-DA: Bensheim: Erster Polizeihauptkommissar Daniel Ihrig übernimmt Leitung der Polizeistation

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Bensheim (ots)

Mit dem 45-jährigen Ersten Polizeihauptkommissar Daniel Ihrig bekommt die Polizeistation Bensheim einen neuen Leiter. Polizeipräsident Christian Vögele übertrug Daniel Ihrig am Dienstag (16.06.) offiziell die Leitung der Dienststelle. Ihrig, der die Polizeistation seither schon kommissarisch leitete, übernimmt somit die Nachfolge vom Ersten Polizeihauptkommissar Dirk von Hammel, der mittlerweile als Dienststellenleiter der Polizeistation in Ober-Ramstadt fungiert.

EPHK Daniel Ihrig begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2002 und wurde nach seinem Studium zunächst bei der Hessischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Anschließend versah er Streifendienst bei der Polizeiautobahnstation Südhessen, in Heppenheim und wurde im Jahr 2014 stellvertretender Dienstgruppenleiter beim 1. Polizeirevier in Darmstadt. Im Jahr 2015 übernahm er dann das Amt des Dienstgruppenleiters bei der Polizeistation Heppenheim. Nach weiteren Führungsverwendungen in Südhessen war der Erste Polizeihauptkommissar zuletzt Leiter für Sicherheits- und Ordnungsaufgaben beim 2. Polizeirevier in Darmstadt.

Der gebürtige Mossautaler Daniel Ihrig ist verheiratet und wohnt mit seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Kindern in Bensheim. Zu seinen Hobbys gehören Musik, Laufen, Radfahren, Lesen und Spaziergänge mit seinen beiden Yorkshire-Terriern.

"Ich fühle mich nicht zuletzt aufgrund meines Wohnorts in Bensheim der Region und der Stadt sehr verbunden und freue mich auf eine gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Kommunen in unserem polizeilichen Zuständigkeitsbereich", so der neue Dienststellenleiter.

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