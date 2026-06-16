POL-DA: Heppenheim: Auto aufgebrochen und Tasche entwendet
Polizei sucht Zeugen
Heppenheim (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen am Montag (15.6.), zwischen 13.00 Uhr und 14.40 Uhr einen in der Hermannstraße geparkten Dacia ins Visier.
Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Fahrzeug und entwendeten aus dem Innern eine schwarze Tasche. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.
Wer hat in der Hermannstraße im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.
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