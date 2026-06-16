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POL-DA: Darmstadt: Wer erkennt sein Eigentum? Fünf von zwölf Fahrrädern noch nicht zugeordnet

POL-DA: Darmstadt: Wer erkennt sein Eigentum? Fünf von zwölf Fahrrädern noch nicht zugeordnet
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Darmstadt (ots)

Das Kommissariat 43 der Polizei Darmstadt sucht nach Hinweisen zur Herkunft von fünf Fahrrädern, die Mitte Mai sichergestellt wurden. Polizeikräfte entdeckten am 15. Mai gegen 15.30 Uhr in einem Hinterhof in der Kasinostraße insgesamt zwölf hochwertige, teilweise neuwertige Fahrräder. Zu dem Versteck waren die Beamtinnen und Beamten durch einen an einem der Räder angebrachten Tracker geführt worden.

Sieben der sichergestellten Fahrräder konnten nach entsprechenden Ermittlungen konkreten Straftaten zugeordnet und bereits an ihre rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer zurückgegeben werden. Die Herkunft der übrigen fünf Fahrräder konnte bislang noch nicht geklärt werden. Daher wendet sich die Polizei nun mit Fotos der Räder an die Öffentlichkeit.

Wer erkennt sein Fahrrad wieder oder kann Hinweise zu dessen Herkunft geben? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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