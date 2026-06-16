Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrzeug aufgebrochen

Geldbörse im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unbekannte hatten es zwischen Sonntagabend (14.6.) und Montagmorgen (15.6.) auf einen in der Straße "Am Bahnhof" abgestellten weißen Fiat abgesehen.

Zwischen 19.45 Uhr und 08.30 Uhr drangen die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster in den Innenraum des Fahrzeugs ein und entwendeten eine Geldbörse. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt ihrer Beute unerkannt.

Zeugen, die im Bereich des Bahnhofs Mörfelden etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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