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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Lagerhalle
Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht zum Montag (15.6.) in eine Lagerhalle in der Straße "Am Langen Pfad" ein. Die Unbekannten verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt in das Gebäude und entwendeten Tabakwaren. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Heppenheim (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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