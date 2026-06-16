Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Lagerhalle

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht zum Montag (15.6.) in eine Lagerhalle in der Straße "Am Langen Pfad" ein. Die Unbekannten verschafften sich auf gewaltsame Art und Weise Zutritt in das Gebäude und entwendeten Tabakwaren. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Heppenheim (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.

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