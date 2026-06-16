Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Autofahrer - Zeugen gesucht -

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Montag, 15.06.2026 kam es kurz vor Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der L 3261 zwischen Langwaden und Hähnlein. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der Mietwagen eines 45-jährigen, in Polen wohnenden Deutschen von der Fahrbahn ab, beschädigte zunächst die Verkehrszeichen einer Baustelle, querte die Fahrbahn, streifte auf der anderen Seite zwei Bäume und kam dann schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Neben einer Streife der PSt. Pfungstadt waren noch die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Die L 3261 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Langwaden und der K 66 für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Der Fahrer des komplett zerstörten schwarzen VWs kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zu weiteren Umständen des Unfalls wird noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt (06157-9509-0) zu melden.

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