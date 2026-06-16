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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Höchst/Odw.

Höchst (ots)

Höchst i. Odw.: Am Mittwoch (10.06.) um 10:55 Uhr ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in Höchst i. Odw. eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte eine Verkehrsteilnehmerin beim Einsteigen in ihren blauen Ford S-Max einen parkenden schwarzen Volvo. Der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Hinweise zu der Unfallverursacherin nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Tsantsarakis, PK / Hauk, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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