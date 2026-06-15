Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Pfefferspray in Bus gesprüht/Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Bischofsheim (ots)

Das Versprühen von Pfefferspray löste am Montag (15.6.) gegen 15 Uhr einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst aus. Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein 14-Jähriger im Verdacht, in einem Bus in der Ringstraße in Bischofsheim Pfefferspray versprüht zu haben.

Durch den Vorfall erlitten 14 Personen Verletzungen und erhielten vor Ort medizinische Versorgung. Glücklicherweise musste niemand in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

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