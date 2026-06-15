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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach mehreren Farbschmierereien hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Am Donnerstagmorgen (11.6.) wurde der Polizei gegen 9 Uhr eine Sachbeschädigung im Evreuxring gemeldet. Die Unbekannte besprühten eine Verteilerstation mit einem Hakenkreuz sowie anderen Schmierereien in schwarzer Farbe.

Den Gehweg in der Schreberstraße und der Straße "Im Hasengrund" besprühten bislang unbekannte Täter mit vier Hakenkreuzen in roter und schwarzer Farbe. Die Schmiererereien wurden am Freitag (12.6.) gegen 14.45 Uhr entdeckt. Wann genau der Gehweg verunstaltet wurde, ist nicht bekannt.

Der Staatsschutz prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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