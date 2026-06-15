Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Werkzeug und Baumaschinen aus Rohbau entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Büttelborn (ots)

Eine Baustelle im Gässelweg geriet zwischen Donnerstagnachmittag (11.6.) und Freitagnachmittag (12.6.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter entwendeten dort mehrere Baugeräte aus einem derzeit im Rohbau befindlichen Gebäude. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960.

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