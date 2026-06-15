Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Vereinsheim im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Ein Vereinsheim im Siemensring geriet zwischen Donnerstagnachmittag (11.6.) und Samstagnachmittag (13.6.) in das Visier Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten. Nachdem sie vergeblich versuchten eine Tür im Innern des Gebäudes aufzubrechen, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen richteten die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 500 Euro an.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

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