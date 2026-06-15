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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle haben es auf BMW-Motorrad (DA-XZ 46) abgesehen

Darmstadt (ots)

Kriminelle haben am vergangenen Freitag (12.6.) ein Motorrad im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Gegen 21.15 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen seiner schwarzen BMW S 1000 RR mit dem amtlichen Kennzeichen DA-XZ 46.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er das Motorrad gegen 13.30 Uhr in der Bessunger Straße, auf Höhe der Wormser Straße, abgestellt. Als er am Abend zurückkehrte, war das Kraftrad verschwunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Motorrads oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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