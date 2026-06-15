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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbrecher erbeuten Bankkarte und Bargeld

Münster (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben bislang noch unbekannte Täter Beute gemacht. Zwischen Freitagmittag (11.6.) um 11 Uhr und 6 Uhr am Samstagmorgen (12.6.) drangen die Kriminellen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen in der Trautenauer Straße ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie eine Bankkarte und Bargeld. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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