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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Nachtragsmeldung zu "Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad"

Biblis (ots)

Am 11. Juni 2026 kam es auf der Landesstraße 3261 zwischen Biblis-Nordheim und Biblis-Wattenheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad (wir haben berichtet).

Wie nun bekannt wurde, ist der 71-jährige Motorradfahrer am vergangenen Samstag (13.6.) infolge der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6292853

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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