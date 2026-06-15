Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Nachtragsmeldung zu "Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad"

Biblis (ots)

Am 11. Juni 2026 kam es auf der Landesstraße 3261 zwischen Biblis-Nordheim und Biblis-Wattenheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad (wir haben berichtet).

Wie nun bekannt wurde, ist der 71-jährige Motorradfahrer am vergangenen Samstag (13.6.) infolge der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6292853

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