Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Biblis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Biblis (ots)

Am 11.06.26 gegen 18:59 Uhr befuhr eine 52jährige Frau aus Biblis die Landesstraße 3261 aus Biblis-Nordheim kommend in Richtung Biblis- Wattenheim. In Höhe der Einfahrt zu dem dortigen Golf Club kollidierte sie beim Versuch, zu wenden, mit einem ebenfalls aus Richtung Biblis-Nordheim kommenden, 71jährigen Motorradfahrer aus Biblis. Dieser erlitt durch den Zusammenprall schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Frau wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht; an den Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. An den Einsatz- bzw. Rettungsmaßnahmen waren die Feuerwehren aus Biblis und Biblis-Wattenheim, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber beteiligt. Die L3261 war im Bereich der Unfallstelle ca. 4 Stunden lang gesperrt. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim unter 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

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