Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Höchst im Odenwald - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Höchst im Odenwald (ots)

Am frühen Donnerstagabend (11.06.), zwischen 18.00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Höchst (im Odenwald) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Außenspiegel an einem geparkten schwarzen Ford und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

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