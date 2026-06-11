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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Über ein Kilogramm Amphetamin und Marihuana sichergestellt
31- und 32-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln müssen sich zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren nach ihrer vorläufigen Festnahme und einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch (10.6.) strafrechtlich verantworten.

Nach einem vorangegangenen Einsatz gegen 23.45 Uhr in der Ludwig-Thoma-Straße, erhärtete sich der Verdacht, dass ein 31-Jähriger in seiner Wohnung eine größere Menge berauschender Mittel haben soll. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneten Durchsuchung stellten Polizeikräfte über ein Kilogramm Amphetamin sowie mehrere Hundert Gramm Marihuana sicher. In der Wohnung war zudem ein weiterer Mann im Alter von 32 Jahren anwesend. Gegen ihn erhärtete sich ebenso der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, weshalb die Streife beide vorläufig festnahm.

Die Tatverdächtigen kamen für kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache, wo die Beamten entsprechende Verfahren einleiteten. Anschließend wurden sie in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter:

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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