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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf, Alte Bahnhofstraße
Schwanengasse: Von Unfallstelle geflüchtet
Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Unfallhergang:

Am Mittwoch, den 10.06.2026, gg. 17.30 Uhr befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes A150, die Schwanengasse in Roßdorf. Im Kreuzungsbereich Schwanengasse / Alte Bahnhofstraße kam es zu einer Kollision mit einem blauen PKW, der die Alte Bahnhofstraße in aufsteigender Fahrtrichtung befuhr. Nach der Kollision entfernte sich der blaue PKW unerlaubt von der Unfallstelle.

Am PKW Mercedes entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/63300) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Haas, PHK - Polizeistation Ober-Ramstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK`in Fabijan
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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