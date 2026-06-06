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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrraddiebstahl am helllichsten Tag

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde aus einem Hof in der Mühlgasse ein Pedelec entwendet.

Das matt-schwarze Trekkingrad mit auffällig rotem Streifen am Oberrohr stand im Hof des 68-jährigen Eigentümers. Bislang unbekannte Täter drückten das Tor auf und betraten das nicht einsehbare Grundstück. Neben dem entwendeten Pedelec entstand dem Geschädigten noch ein Schaden am Hoftor.

Zeugen, die am Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr etwas verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum gestohlenen Fahrrad geben können, werden gebeten sich unter der 0631/369-14599 bei der Polizei in Lauterecken zu melden. |pilek

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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