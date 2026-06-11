Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B460

Fürth (ots)

Am Donnerstag (11.6.), gegen 06.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 460 zwischen Weschnitz und Hiltersklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto die Bundesstraße und geriet im Bereich einer Kurve aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Auto des 57-Jährigen, welcher infolge des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Der 57-jährige Mann konnte durch die Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

Der 21-Jährige Autofahrer wurde im Zuge des Unfalls ebenfalls schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 460 war für die Dauer der Maßnahmen im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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