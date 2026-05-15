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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fluchtversuch gescheitert - Polizei stoppt Autofahrer + Werkzeuge aus Containern erbeutet

Giessen (ots)

Breidenbach / Angelburg: Fluchtversuch gescheitert - Polizei stoppt Autofahrer

Am Mittwochabend (13. Mai) versuchte ein 22-jähriger Autofahrer vor einer Polizeistreife zu flüchten. Jetzt muss er mit gleich mehreren Anzeigen rechnen. Gegen 23 Uhr in der Hauptstraße in Breidenbach geriet der Audi einer Polizeistreife ins Visier. Als die Beamten diesen kontrollieren wollten, missachtete der 22-jährige Fahrer die Anhaltesignale, gab Gas und flüchtete vor der Streife. Die Ordnungshüter fuhren hinter dem Audi her, konnten diesen schließlich in der Schelde-Lahn-Straße in Frechenhausen stoppen und den Fahrer festnehmen. In der Folge führten die Polizisten bei ihm sowie seinen drei Mitfahrern eine Kontrolle durch. Schnell war der Grund für die Flucht des 22-jährigen Fahrers klar: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, der Audi war nicht zugelassen, zudem waren die angebrachten Kennzeichen offenbar gefälscht. Im Rahmen der Festnahme erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Der 22-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

Stadtallendorf: Werkzeuge aus Containern erbeutet

Diebe verschafften sich am frühen Mittwochmorgen (13. Mai) gegen 5.30 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in der Daimler-Straße. Anschließend machten sie sich im rückwärtigen Bereich an vier Containern zu schaffen. Sie öffneten diese gewaltsam und erbeuteten mehrere Werkzeuge. Die Täter ließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro zurück. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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