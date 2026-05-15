Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+LANDREIS GIEßEN: Einbruch in Bistro - Polizei nimmt Täter fest + Einbrüche in öffentliche Einrichtungen in Biebertal

Giessen (ots)

Lich: Einbruch in Bistro - Polizei nimmt Täter fest

Der Eigentümer eines Bistros in der Heinrich-Neeb-Straße meldete sich am Donnerstag (14. Mai) gegen 2.30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass ein Unbekannter über eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in sein Lokal eingebrochen sein soll. Mehrere Streifen der Grünberger Polizei fuhren unmittelbar zu dem betroffenen Bistro und entdeckten im Nahbereich einen 16-Jährigen unter einem Auto. Dieser hatte sich dort offenbar versteckt. Die Beamten nahmen den Jugendlichen fest. Sein äußeres Erscheinungsbild stimmte mit der vorhandenen Personenbeschreibung des Einbrechers überein. Der 16-Jährige musste die Polizisten auf die Wache begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der Täter Bargeld aus der Kasse entwendete. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro.

Biebertal: Einbrüche in öffentliche Einrichtungen

Einbrecher schlugen in der Gemeinde Biebertal in der Nacht von Dienstag (12. Mai) auf Mittwoch (13. Mai) gleich dreimal zu. In Rodheim-Bieber im Bornweg stiegen Unbekannte über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude einer evangelischen Gemeinde ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Aus dem evangelischen Kindergarten in der Rimbergstraße nahmen die Täter eine kleine Geldkassette mit. Hier verschafften sie sich ebenfalls über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt.

In Rodheim im Bereich "Alter Waldsportplatz" brachen Unbekannte in den Bauwagen des Waldkindergartens ein. Sie durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Täter nicht fündig und verließen den Bauwagen ohne Beute. Die Polizei schätzt die Einbruchschäden auf insgesamt 1.000 Euro. Die Ermittler der Kripo suchen in allen Fällen nach Zeugen und fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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