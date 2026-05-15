Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei stoppt zwei Verfolgungsfahrten und Grillhüttenfeier endet auf Polizeistation.

Giessen (ots)

Breidenbach: Autofahrer gestoppt: Kein Führerschein, Auto nicht zugelassen & gefälschte Kennzeichen.

Am späten Mittwochabend (13. Mai) versuchte der Fahrer eines silberfarbenen Audis, einer polizeilichen Kontrolle zu entgehen, indem er Anhaltesignale ignorierte und beschleunigte.

Im Verlauf einer Verfolgungsfahrt durch die Orte Breidenbach, Steffenberg und Angelburg gelang es den Einsatzkräften, das Fahrzeug gegen 23:30 Uhr im Ortsteil Frechenhausen zu stoppen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, das Fahrzeug nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen gefälscht waren.

Für den Fahrer und seine drei Mitfahrer endete die Fahrt an dieser Stelle. Eine Gefährdung unbeteiligter Personen konnte ausgeschlossen werden.

Dillenburg: Trunkenheit am Steuer und gefälschte Kennzeichen: Verfolgungsfahrt gestoppt.

Bereits am Mittwoch (13. Mai) fiel einer Polizeistreife am Wilhelmsplatz in Dillenburg ein BMW mit gefälschten Kennzeichen auf. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Nur wenige Stunden später bemerkten zivile Einsatzbeamte den zunächst nicht angetroffenen Fahrzeugbesitzer gegen 2 Uhr am Donnerstagmorgen (14. Mai) hinterm Steuer desselben BMW. Das Fehlen der Kennzeichen schien diesen nicht weiter zu stören.

Bei dem anschließenden Versuch, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, beschleunigte der 48-jährige Fahrer auf der Kreisstraße 53 zwischen Hirzenhain und Tringenstein. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den BMW und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Dort erfolgte ebenfalls eine ärztliche Blutentnahme, da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Promillewert von 0,73 ergab. Unbeteiligte wurden im Rahmen der Verfolgungsfahrt nicht gefährdet.

Schöffengrund: Grillhüttenfeier endet mit Platzverweisen & Ausnüchterung.

Zeugen alarmierten die Polizei am Abend des 14. Mai wegen Streitigkeiten zwischen zwei Männern (24 und 38 Jahre, deutsche Staatsangehörigkeit) während einer Feier in der Laufdorfer Grillhütte. Die eingesetzte Streife erteilte beiden Männern einen Platzverweis.

Der 38-Jährige zeigte sich wenig einsichtig und unkooperativ, spielte mithilfe seiner mitgeführten Musikbox gezielt beleidigende Musik ab und urinierte in Richtung der Polizeibeamten. Zur Durchsetzung des Platzverweises begleitete der 38-Jährige die Polizisten mit auf die Dienststelle und wurde dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von seiner Ehefrau abgeholt.

Der ebenfalls beteiligte 24-Jährige versuchte sich noch auf dem Grillhüttengelände durch Flucht einer Identitätsfeststellung zu entziehen und trat dabei nach den Polizisten, die leicht verletzt wurden. Auch er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises mit auf die Dienststelle genommen. Dort verweigerte er einen Atemalkoholtest, sodass nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine ärztliche Blutentnahme folgte. Aufgrund seines weiterhin renitenten Verhaltens verbrachte er einige Stunden zur Ausnüchterung in den Gewahrsamszellen der Wetzlarer Polizei.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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