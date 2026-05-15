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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Polizei nimmt Einbrecher fest

Giessen (ots)

Bad Nauheim-Schwalheim: Polizei nimmt Einbrecher fest

Die Polizei nahm in der Nacht zu Donnerstag (14. Mai) gegen 0.45 Uhr zwei Männer im Alter von 38 und 48 Jahren fest. Zuvor war über den Polizei-Notruf ein Einbruch in eine Praxis in der Frankfurter Landstraße gemeldet worden. Mehrere sofort entsandte Polizeistreifen fuhren zu dem betroffenen Gebäude. Im unmittelbaren Nahbereich nahmen die Einsatzkräfte die beiden Männer fest, die sich offenbar in einem Gebüsch versteckt hatten. Das Duo musste mit auf die Wache nach Friedberg. Dort erfolgte die Feststellung ihrer Personalien sowie wurden erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die Männer nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Einsatzkräfte fanden in dem Gebüsch einen Rucksack mit möglichen Tatmitteln. Die Beamte stellten diese sicher. Weitere Polizeistreifen durchsuchten unterdessen die Praxis. Dabei entdeckten sie ein gewaltsam geöffnetes Fenster sowie durchwühlte Schubladen im Empfangsbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahmen die Täter Bargeld mit. Die Einbruchschäden werden auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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