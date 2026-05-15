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Mittelhessen: MITTELHESSEN: Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch - Polizei in Mittelhessen bietet umfangreiche Beratung am Aktionstag

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Giessen (ots)

Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch - Polizei in Mittelhessen bietet umfangreiche Beratung am Aktionstag

"Warum soll denn bei mir jemand einbrechen?" - "Bei mir gibt's eh nichts zu holen." - "Sollen sie ruhig kommen - hier finden sie nichts..." - Sätze wie diese fallen häufig in Gesprächen, wenn es um das Thema "Wohnungseinbruch" und vor allem den Schutz vor Einbrüchen geht.

"Wer hätte denn gedacht, dass bei uns eingebrochen wird?", ist eine Aussage, die viele Polizistinnen und Polizisten im Rahmen der Tatortaufnahme nach Wohnungseinbrüchen ähnlich oft hören. Die Antwort: "Hinterher jeder..."

Doch oftmals hätten Taten verhindert werden können. Zum einen durch technische Sicherungen, zum anderen aber auch durch bewussteres Handeln der Bewohner. Was häufig bei den eingangs genannten Sätzen unterschätzt wird, ist die Wirkung, die Wohnungseinbrüche auf die Opfer haben können. Dabei müssen nicht zwingend enorme Bargeldbestände oder wertvoller Schmuck, der sich seit Generationen im Familienbesitz befindet, gestohlen und das komplette Haus verwüstet werden. Es reicht das Wissen, dass ein Fremder unbefugt die eigene Privatsphäre verletzt hat. Den persönlichen Rückzugsort. Den Ort, der Sicherheit und Geborgenheit bietet. Häufig berichten Einbruchsopfer, dass der Sachschaden oder der Wert der gestohlenen Gegenstände nicht allzu hoch sei - der entstandene psychische Schaden jedoch ungleich höher.

Gerade wegen dieser Folgen startete das Hessische Innenministerium die Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch", eine Initiative, die zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs auf eine Kombination aus Prävention, Repression und moderner Technik setzt. Bürgerinnen und Bürger sollen durch diese Kampagne für das Thema sensibilisiert werden. Unter anderem durch landesweite Aktionstage, Aufklärungsvideos in den sozialen Medien und Infostände wird auf den Schutz vor Wohnungseinbrüchen hingewiesen.

Präventionsangebote in Mittelhessen

Ein solcher landesweiter Aktionstag findet am Mittwoch, 20.05.2026 statt. Auch das Polizeipräsidium Mittelhessen beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen an der Initiative.

- In der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr steht der kriminalpolizeiliche Berater Jörg Schormann persönlich im Haus der Prävention in Wetzlar (Ludwig-Erk-Platz 5, 35578 Wetzlar) für jegliche Fragen rund um das Thema "Einbruchsschutz" zur Verfügung. Gerne kann im Vorfeld telefonisch (Tel.: 02771 907-122) bereits ein Termin für ein persönliches Beratungsgespräch an diesem Tag im Haus der Prävention vereinbart werden. Für Interessierte, die es nicht schaffen, am 20.05.2026 persönlich nach Wetzlar zu kommen, wird in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der oben genannten Nummer eine Hotline geschaltet, über die man ebenfalls Fragen stellen und sich informieren kann. Natürlich kann diese Nummer auch genutzt werden, um einen Termin für eine kriminalpolizeiliche Beratung auszumachen, bei denen eine Beamtin oder ein Beamter zu Ihnen nach Hause kommt und dort gezielt auf Schwachstellen hinweisen kann. Dieses gesamte Angebot ist kostenfrei und soll dazu dienen, Häuser und Wohnungen besser gegen Wohnungseinbrüche zu sichern.

- Im Einkaufszentrum des Kaufparks Wehrda (Im Schwarzenborn 2, 35041 Marburg) bieten am Vormittag des 20.05.2026 der kriminalpolizeiliche Berater Andreas Marx und der Marburger Schutzmann vor Ort, Manuel Starke, mit einem Beratungsstand ebenfalls eine Möglichkeit sich umfassend zu informieren oder aber einen Termin für eine Vor-Ort-Beratung zu vereinbaren.

- Am Nachmittag hält Andreas Marx dann in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Bürgerhaus in Warzenbach (Pfütze 3, 35083 Wetter) zudem einen Vortrag über wirksamen Schutz vor Einbrechern.

"Insbesondere in den eigenen vier Wänden sollen sich die Menschen so sicher wie möglich fühlen", betonte Hessens Innenminister Roman Poseck bei der Vorstellung der Kampagne "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch". Oftmals sind es bereits kleine Dinge, die jede und jeder zuhause beachten kann, um das Haus oder die Wohnung für Einbrecher unattraktiv zu machen. Damit sind nicht zwingend technische Nachrüstungen verbunden. Die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater können Ihnen hier viele nützliche Tipps geben. "Prävention ist nicht messbar", sagt ein alter Spruch. Doch Prävention ist immer noch der beste Schutz!

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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