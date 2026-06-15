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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Versuchter Raub mit Messer endet mit Festnahme einer 28-Jährigen

Roßdorf (ots)

Nach einem versuchten Raub am späten Samstagabend (13.6.) nahm die Polizei in Roßdorf eine 28-jährige Tatverdächtige fest.

Gegen 23:40 Uhr sprach die Frau im Bereich des Odenwaldrings einen Passanten an und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Zwei Passanten bemerkten die Situation und griffen ein.

Alarmierte Streifen trafen die Tatverdächtige noch vor Ort an und nahmen sie vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Festgenommenen einen Wert von 2,95 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte eine Blutentnahme.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Frau muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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