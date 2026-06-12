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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Auf Diebestour
Kaffeekassen und Spendendose gestohlen

Griesheim (ots)

Auf Diebestour waren bislang unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Hierbei hatten es die Kriminellen auf Münzgeld abgesehen, das sie einfach entwenden konnten. Bislang liegen der Polizei in diesem Zusammenhang drei Anzeigen vor. In einer Zahnarztpraxis und einem Sportgeschäft gelang es den Dieben jeweils unbemerkt, die Kaffeekasse, die auf dem Verkaufstresen stand, zu entwenden. In einem Sanitätshaus ließen sie eine gefüllte Spendendose mitgehen. Diese konnte kurze Zeit später wieder aufgefunden werden, sie war allerdings leer. Das Kommissariat 42 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummre 06151 / 969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Andrea Löb
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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