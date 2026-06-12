Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher gehen leer aus

Zeugen nach Einbruch in Baumarkt gesucht

Bensheim (ots)

Nach einem Einbruch in einen Baumarkt in der Ampèrestraße in der Nacht zum Freitag (12.06.2026) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Diese hatten sich nach ersten Feststellungen gegen 5 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Raum des Baumarkts verschafft und dabei einen Schaden von geschätzt 3.000,- Euro angerichtet. Da der Raum leer war und es derzeit keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Täter bis in den Baumarkt vorgedrungen sind, dürften sie ohne Beute geflüchtet sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

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