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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Anders als geplant
31-Jähriger festgenommen

Darmstadt (ots)

Anders als vermutlich geplant verlief der Mittwoch (10.06.2026) für einen 31-jährigen Mann. Dieser wurde im Herrngarten kontrolliert und konnte sich nicht ausweisen. In der Folge durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes, wo sie nicht nur seinen Pass, sondern auch einen gestohlenen E-Scooter und ein Tablet, das aus einem Einbruch in ein Cafe stammte, fanden. Zudem beschlagnahmten sie noch eine geringe Menge Kokain. Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellt, war der polizeibekannte Mann bereits 2018 in sein Heimatland abgeschoben worden. Dies führte letztlich dazu, dass er noch am Mittwochabend einem Richter vorgeführt wurde, der die Unterbringung in der Abschiebungshafteinrichtung anordnete. Zudem muss sich der Mann wegen des Verdachts des schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Andrea Löb
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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