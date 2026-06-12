Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen/A5: Busse im Fokus

Verkehrskontrolle an der A5

Gräfenhausen (ots)

Busse standen im besonderen Fokus bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag (11.06.2026) an der A5. Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen kontrollierten Beamtinnen und Beamten unter Federführung der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen schwerpunktmäßig Fahrzeuge des gewerblichen Personenverkehrs. Zwischen 9 und 15 Uhr wurden insgesamt 17 Kraftomnibusse und ein Sattelzug samt deren Fahrern überprüft. Lediglich fünf Fahrzeuge konnten die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung wieder verlassen. Bei zwei Bussen musste sogar die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt werden.

Bei den Überprüfungen stellten die Beamten unter anderem einige Verstöße gegen die geltenden Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten sowie genehmigungsrechtliche Missachtungen fest. Technisch wurden ein beschädigter Reifen und eine Manipulation eines sogenannten "Motorklappenschutzschalters", der in Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz steht, moniert. Bei einem der Busse war der verbaute analoge Fahrtenschreiber nachträglich technisch so verändert, dass andere Geschwindigkeiten als die tatsächlich gefahrenen km/h aufgezeichnet wurden.

Insgesamt leiteten die Beamtinnen und Beamten 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erhoben 16 Sicherheitsleistung von insgesamt rund 12.100 Euro.

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