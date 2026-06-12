Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

An einem Fahrzeug haben bislang unbekannte Kriminelle zwei Reifen beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand zerstachen die Unbekannten am Donnerstagabend (11.6.) in der Formbachstraße mit einem spitzen Gegenstand die Reifen eines geparkten Autos. Im Anschluss suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

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