PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots)

An einem Fahrzeug haben bislang unbekannte Kriminelle zwei Reifen beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand zerstachen die Unbekannten am Donnerstagabend (11.6.) in der Formbachstraße mit einem spitzen Gegenstand die Reifen eines geparkten Autos. Im Anschluss suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 06:28

    POL-GG: Verkehrsunfallflucht | 28.05.2026

    Gernsheim (ots) - Am Donnerstag, den 28.05.2026, war in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr ein weißer Skoda Yeti in der Modaustraße auf Höhe der Hausnummer 21 in 64589 Stockstadt am Rhein am rechten Fahrbahnrand geparkt. Innerhalb dieses Zeitraums wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren