Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht | 28.05.2026

Gernsheim (ots)

Am Donnerstag, den 28.05.2026, war in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr ein weißer Skoda Yeti in der Modaustraße auf Höhe der Hausnummer 21 in 64589 Stockstadt am Rhein am rechten Fahrbahnrand geparkt. Innerhalb dieses Zeitraums wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der PSt. Gernsheim unter der Telefonnummer 06258-93430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell