PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern. Am 10.06., gegen 17.30 Uhr, wurden im Rahmen von Kontrollen im Herrngarten ein grün, gelbes Mountainbike der Marke Corratec sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Stevens sichergestellt. Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Wer erkennt sein Eigentum oder kann Hinweise zur Herkunft geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 06:28

    POL-GG: Verkehrsunfallflucht | 28.05.2026

    Gernsheim (ots) - Am Donnerstag, den 28.05.2026, war in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr ein weißer Skoda Yeti in der Modaustraße auf Höhe der Hausnummer 21 in 64589 Stockstadt am Rhein am rechten Fahrbahnrand geparkt. Innerhalb dieses Zeitraums wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 23:56

    POL-HP: Biblis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

    Biblis (ots) - Am 11.06.26 gegen 18:59 Uhr befuhr eine 52jährige Frau aus Biblis die Landesstraße 3261 aus Biblis-Nordheim kommend in Richtung Biblis- Wattenheim. In Höhe der Einfahrt zu dem dortigen Golf Club kollidierte sie beim Versuch, zu wenden, mit einem ebenfalls aus Richtung Biblis-Nordheim kommenden, 71jährigen Motorradfahrer aus Biblis. Dieser erlitt ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 23:47

    POL-ERB: Höchst im Odenwald - Unfallflucht / Zeugen gesucht

    Höchst im Odenwald (ots) - Am frühen Donnerstagabend (11.06.), zwischen 18.00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Höchst (im Odenwald) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Außenspiegel an einem geparkten schwarzen Ford und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren