Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer

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Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern. Am 10.06., gegen 17.30 Uhr, wurden im Rahmen von Kontrollen im Herrngarten ein grün, gelbes Mountainbike der Marke Corratec sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Stevens sichergestellt. Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird. Wer erkennt sein Eigentum oder kann Hinweise zur Herkunft geben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

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