Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kripo ermittelt nach Sachbeschädigung Wer hat etwas beobachtet?

Rüsselsheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Apotheke in der Brandenburger Straße beschädigten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen an der Tür Schäden mit einem unbekannten Gegenstand. Die Beschädigungen entstanden zwischen Mittwochabend (10.6.), 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (11.6.), 8.30 Uhr. Nach erster Schätzung beträgt der Sachschaden rund mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die zum Tatzeitraum im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell