PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kripo ermittelt nach Sachbeschädigung Wer hat etwas beobachtet?

Rüsselsheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Apotheke in der Brandenburger Straße beschädigten, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen an der Tür Schäden mit einem unbekannten Gegenstand. Die Beschädigungen entstanden zwischen Mittwochabend (10.6.), 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (11.6.), 8.30 Uhr. Nach erster Schätzung beträgt der Sachschaden rund mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die zum Tatzeitraum im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 10:27

    POL-DA: Gräfenhausen/A5: Busse im Fokus / Verkehrskontrolle an der A5

    Gräfenhausen (ots) - Busse standen im besonderen Fokus bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag (11.06.2026) an der A5. Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen kontrollierten Beamtinnen und Beamten unter Federführung der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen schwerpunktmäßig Fahrzeuge des gewerblichen Personenverkehrs. Zwischen 9 und ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:08

    POL-DA: Reichelsheim: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

    Reichelsheim (ots) - An einem Fahrzeug haben bislang unbekannte Kriminelle zwei Reifen beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand zerstachen die Unbekannten am Donnerstagabend (11.6.) in der Formbachstraße mit einem spitzen Gegenstand die Reifen eines geparkten Autos. Im Anschluss suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren