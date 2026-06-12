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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Nauheim (ots)

Am Donnerstagmittag (11.6.) kam es im Seeweg zu einem Brand. Gegen 13.30 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung über ein Feuer in der Küche eines dortigen Restaurants ein. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach ersten Ermittlungen löste der Grill in der Küche des Restaurants den Brand aus. Drei Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Küche aufhielten, erlitten durch das Einatmen von Rauch leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort und untersuchten sie anschließend im Rettungswagen. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig. Durch die starke Rauchentwicklung gerieten auch das Treppenhaus und Zimmer einer angrenzenden Gemeinschaftsunterkunft in Mitleidenschaft. Infolge der starken Rauchentwicklung entstand ein leichter Sachschaden in der Küche des Restaurants sowie in zwei Zimmern der Gemeinschaftsunterkunft. Die betroffenen Räume sind derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden bedarf weiterer Abklärung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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