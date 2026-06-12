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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal-Trösel: Auf der Suche nach Wertsachen
Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Gorxheimertal (ots)

Auf der Suche nach Wertvollem waren Kriminelle in der Nacht zum Freitag (12.06.2026) in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Nach ersten Ermittlungen haben sich die Täter über die Setentür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Diese durchsuchten sie nach Geld und Wertsachen. Inwieweit sie über etwas Münzgeld hinaus fündig wurden, bedarf der weiteren Abklärung. Auch steht die Höhe des entstandenen Sachschadens, den die Täter bei ihrem Vorgehen angerichtet haben, noch nicht fest. Die Ermittler des Kommissariats 40 der Kripo in Heppenheim haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Andrea Löb
Telefon: 06151 / 969 - 13000
Mobil: 0173 / 659 7598
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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