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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener stiehlt E-Scooter

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Laumersheim (ots)

Gegen einen 45 Jahre alten Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl eines Kraftfahrzeugs ermittelt: Am Samstag (02.05.26) gegen 00:20 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen E-Scooter fest, der auf der L 454 von Großkarlbach kommend in Richtung Laumersheim fuhr. Weil an dem Elektrokleinstfahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen festzustellen war, kam es zur Kontrolle. Bei der ersten Ansprache des Fahrers konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Er versuchte, sich durch Flucht zu Fuß weiteren Maßnahmen zu entziehen. Als er eingeholt wurde und festgehalten werden sollte, wehrte sich der 45-Jährige durch ungezieltes Schlagen. Schließlich konnte er fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Wert für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich ist. Der Mann räumte ein, den Roller einfach irgendwo mitgenommen zu haben. Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Diebstahls setzen bei dem letzten bekannten Halter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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