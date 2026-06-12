Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Schloss aufgebrochen und Fahrrad gestohlen/Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps

Michelstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch (10.6.) zwischen 7 Uhr und 23.30 Uhr ein E-Bike am Bahnhof in der Hulster Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer das dunkelgraue E-Bike der Marke Cube ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert. Dennoch gelang es dem Täter, das Schloss aufzubrechen und das Rad zu stehlen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Um es Fahrraddieben besonders schwer zu machen, gibt die Polizei folgende Tipps: Sichern Sie Fahrräder und E-Bikes mit einem hochwertigen, geprüften Fahrradschloß (z. B. Bügel-, Ketten- oder Panzerkabelschlösser) an einem festen Gegenstand. Nach Möglichkeit sollten zwei unterschiedliche Schlösser verwendet und Fahrräder an gut beleuchteten und frequentierten Orten abgestellt werden. Zudem empfiehlt die Polizei, Rahmennummer und weitere Fahrrad-Daten zu dokumentieren sowie hochwertige Räder zusätzlich mit technischen Sicherungen wie GPS-Trackern auszustatten.

Weitere Informationen zum Thema Fahrraddiebstahlschutz finden Sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/so-schuetzen-sie-ihr-rad-vor-diebstahl/

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