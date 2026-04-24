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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Geschäft

Mutterstadt (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 03 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Blockfeldstraße eingebrochen. Die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört, sodass nichts entwendet wurde. Als Fluchtfahrzeug wurde ein silberner Kleinwagen (Cabriolet mit Hardtop). Wer in der Nacht im Bereich der Blockfeldstraße verdächtige Personen oder das beschrieben Fahrzeug wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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